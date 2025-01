Lecce, Monaco e Milan. Simone Inzaghi torna in laboratorio e cerca la formula migliore per chiudere l'ennesimo tour-de-force della stagione: tre partite chiave per il presente e per il futuro.

Il grande appuntamento, inutile negarlo, è il derby di domenica 2 febbraio, quando i nerazzurri vorranno vendicare l'andata e la Supercoppa. E allora a Lecce sono prevedibili alcuni cambi rispetto all'undici più gettonato. Lautaro, ad esempio, sta benissimo ma secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe dare spazio a uno tra Arnautovic e Taremi (mentre Correa è ancora ai box).

A centrocampo ancora out Calhanoglu: il rientro del turco sarà gestito in Champions per poi rivederlo al top contro il Milan. In cabina di regia pronto Zielinski, con Asllani inizialmente fuori. La chiamata interessante riguarda Frattesi, anche lui in odore di una maglia da titolare magari al posto di Barella, reduce da diverse gare consecutive dall'avvio.

In difesa, invece, si registra il rientro di Bisseck, ieri tornato definitivamente a lavorare in gruppo. Il tedesco sarà convocato, ma anche lui dovrebbe tornare in campo con il Monaco e lasciare spazio ai compagni al Via del Mare. Salgono le quotazioni di Carlos Augusto per la fascia sinistra, con Dimarco in panchina ad alternarsi a gara in corso magari con Bastoni. Dumfries, diffidato, sarà invece rimpiazzato da Darmian.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.