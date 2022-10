La grande prestazione del Camp Nou hanno riacceso le sirene di mercato su Lautaro Martinez . Manchester United e PSG , riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, hanno appena chiesto nuove informazioni sul Toro , ma al momento non sembra esserci spazio per distrarlo dall'Inter e dai pensieri nerazzurri. "Mai come adesso Lautaro ha la testa lontana dal mercato ed è fedele alla promessa d’amore fatta all’Inter - si legge -. Per questo ha dato preciso mandato a chi di dovere: per il momento vanno messe tra parentesi le proposte che, improvvisamente, stanno tornando sul tavolo. Il Toro vuole Milano e vuole guidare una pronta risalita nerazzurra, proprio sull’onda della magia del Camp Nou. Ma tanta fermezza non cancella certo i movimenti attorno a lui".

Giovedì Lauti ha ricevuto i complimenti da molti compagni argentini: Messi, ad esempio, non si è limitato a un like su Instagram. Ma anche il suo agente Alejandro Camaño ha avuto da fare. "Nessuna chiamata decisiva, niente numeri, cifre o offerte, ma esplorazioni interessate per capire lo stato dell’arte. Anche perché, con un Mondiale alle porte che il Toro può vivere da protagonista, il prezzo potrebbe esplodere". Lo United pensa al rinnovo del reparto d'attacco, il PSG vorrebbe cautelarsi in caso di cessione di Mbappé.

Lo stop a qualsiasi discorso, però, arriva direttamente dall'argentino, che dopo aver interrotto un digiuno di otto partite e 42 giorni "ha così rinsaldato la sua posizione di leader totale in casa Inter: è un tema spesso affrontato con Inzaghi e pure col vicepresidente Zanetti, entrambi lo vorrebbero in eterno in nerazzurro e con loro ha ormai un patto di sangue", chiosa il quotidiano.