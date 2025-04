Un'Inter col morale a terra e le gambe che sembrano non voler girare a dovere domani deve cercare l'impresa sul campo del Barcellona nell'andata delle semifinali di Champions League.

I nerazzurri non perdevano tre partite consecutive tra campionato e coppe dal 2017, c'era Spalletti in panchina. Il tempo degli appelli è finito, adesso c'è l'esame da superare. Rispetto alla Roma, Inzaghi riavrà Bastoni e Mkhitaryan, che erano squalificati: rientri fondamentali per lo scacchiere del tecnico piacentino.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, però, la questione appare anche mentale e non soltanto fisica. In tal senso, il cammino avuto fin qui in Europa, fatto anche di resilienza, può aiutare a ritrovare il mood corretto. Soprattutto potranno aiutare i recuperi di due colonne come Dumfries e Thuram. "L’olandese, dopo la mezzora di rodaggio con la Roma, è pronto a partire titolare, mentre Marcus corre con fiducia - si legge -. Ieri ha lavorato con successo anche sui cambi di direzione; oggi si allenerà in gruppo, poi partirà per Barcellona con l’immancabile cuscino sotto braccio. Inzaghi lo impiegherà, questo è certo, resta da capire come. Non è da escludere una partenza dal’inizio, come col Bayern, come in tutte le grandi notti dei nerazzurri. Se vera Inter dev’essere, del resto, prescindere dalla ThuLa proprio non si può". A sinistra, invece, Carlos Augusto è favorito su Dimarco.