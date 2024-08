La Gazzetta dello Sport sottolinea un dato: Mehdi Taremi, prima di quello di ieri, aveva subito appena un infortunio muscolare nelle ultime stagioni. Era il 2019-20 quando l'iraniano si fermò per questo motivo. E allora il sospetto di lesione di primo grado alla coscia sinistra dà ancora più fastidio.

La rosea parla di probabili 15 giorni di stop e conseguente prima a Genova a forte rischio. Nessuno vorrà correre rischi, considerando anche l'inizio di stagione, per cui si andrà con molta cautela. Inzaghi, insomma, perde già il suo uomo in più, quello più brillante in questo precampionato.

Almeno ieri, con anticipo, si è rivisto Thuram: ieri primo allenamento per il francese che oggi resterà a Milano mentre gli altri saranno a Pisa. Ma non cambiano i piani di mercato: l'infortunio non è grave (infastidisce soprattutto il momento) e lo storico del giocatore non fa pensare a ricadute continue. Ma per Genova si apre il dubbio su come affrontare questo ko.

Tre strade secondo la Gazzetta: anticipare il rientro di Lautaro; affidarsi ad Arnautovic; adattare Mkhitaryan.