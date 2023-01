La Supercoppa Italiana diventa così, racconta la Gazzetta dello Sport , una grande occasione anche in virtù del distacco che la squadra ha accumulato in campionato e del cammino ancora lungo nelle altre competizioni, Champions League e Coppa Italia . "Ieri - racconta la rosea riguardo al presidente interista - ha vissuto buona parte della giornata vicino a Inzaghi e ai calciatori. L’ha fatto a colazione, poi in hotel lungo tutta la mattina, fino al pranzo ancora con Lautaro e compagni. Poi nel pomeriggio si è concesso qualche istante di relax, seppur nel pieno di impegni legati all’Inter con riunioni nell’hotel che lo ospita, fino alla cena di nuovo a fianco della squadra. Oggi la sua giornata prevede il pranzo dall’ambasciatore italiano a Riad. E il pieno di fiducia, che avverte e che vuole trasmettere a Inzaghi ".

Aggiunge la Gazzetta: "Zhang vive il derby da milanese. Lo sente più di ogni altra partita, per il ruolo che riveste e anche per la vicinanza di molti amici in città, che gli hanno trasmesso tutti i segreti. E’ la sua sfida. Ed è la prima stracittadina che vale direttamente un trofeo, per quanto negli ultimi due anni il duello lungo 38 giornate ha di fatto segnato il confine tra vittoria e sconfitta anche in campionato. Vincere per cercare il poker. E per dimostrare che giocare a poker si può fare".

Quattro sono anche le linee guida date da Zhang: la prima è la sostenibilità economica, la seconda è la competitività, la terza è l'identità, la quarta e ultima è la visibilità. "Il dialogo continuo con gli sponsor, alcuni dei quali oggi saranno ricevuti di persona in Arabia Saudita. Il tutto propedeutico, magari, alla ricerca di un partner societario. Zhang ha voglia di vivere a lungo l’Inter. E vigilie come queste non fanno che rafforzare la sua idea", chiosa Gazzetta.