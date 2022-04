Giovedì, Alessandro Antonello e Paolo Scaroni hanno manifestato la volontà di Inter e Milan di portare avanti insieme il progetto dello stadio nuovo. Eppure, secondo la Gazzetta dello Sport, lo scenario potrebbe improvvisamente mutare ora che i rossoneri si avvicinano al cambio di proprietà con l'avvento di InvestCorp, fondo del Bahrein che potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di costruire lo stadio solo per i rossoneri. E allora, come potrebbe agire l'Inter? In Viale della Liberazione, l’eventualità per ora è considerata remota. Ma i dirigenti interisti si stanno comunque preparando ad ogni evenienza per non farsi prendere in contropiede. Con una certezza di fondo: il club nerazzurro non resterebbe certo da solo col cerino in mano del vecchio San Siro. "Non potrebbe sfruttare un impianto non di proprietà, da ristrutturare in autonomia, e con costi di gestione invariati rispetto al passato. A quel punto, la ricerca di uno stadio tutto nerazzurro sarebbe una conseguenza quasi naturale", si legge.