Quale logo sostituirà DigitalBits sulle maglie dell'Inter? La decisione del club nerazzurro dovrebbe essere imminente: l'insolvenza del brand di criptovalute che perdura ormai da mesi non è destinata a risolversi e allora in Viale della Liberazione valutano le alternative sul tavolo. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono ben quattro strade: la prima, di gran lunga la preferita, è/sarebbe rimpiazzare l’attuale main sponsor con un nuovo marchio disposto a pagare la stessa somma (anche qualcosa in meno...) pattuita con il numero uno di Digitalbits, Al Burgio. Si parla di 80 milioni complessivi (bonus esclusi) dal 2022 al 2025; la seconda è la 'soluzione Primavera', ovvero scendere in campo con una maglia 'immacolata' dopo aver cancellato il nome dello sponsor; poi, c'è l'ipotesi brand benefico in stile Barcellona. Ma non è da escludere nemmeno un piano D, che prevederebbe la prosecuzione della sponsorizzazione con DigitalBits fino al termine della stagione nella speranza di ottenere almeno una parte dei 24 milioni pattuiti per la stagione in corso.