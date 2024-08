L’Inter ha scelto Tomas Palacios e lui ha scelto l’Inter. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, l’affare è a un soffio dalla chiusura, nei prossimi giorni — più probabilmente all’inizio della prossima settimana — Palacios potrebbe sbarcare a Milano per visite e firma. Su di lui c'era mezza Europa, ma quando ha fatto capolino l'interesse nerazzurro, il 21enne difensore argentino non ha avuto dubbi sulla sua nuova destinazione

Ieri il summit tra i club è andato come sperato e, a meno di colpi di scena, l'operazione sarà chiusa alle condizioni nerazzurre: all'Independiente Rivadavia andranno 6,5 milioni più bonus — ed è proprio di questo che si discute —, senza percentuali sulla futura rivendita.

Palacios è un difensore fisicamente strutturato, con un mancino elegante e un’attitudine coraggiosa: i numeri raccontano che nel 2024 Palacios è stato il difensore centrale che ha tentato più dribbling al mondo (fonte Data MB). Di più, Palacios lascerà il campionato argentino come il centrale con la percentuale più alta di duelli difensivi vinti. In poche parole, c’è materiale a sufficienza per modellare Tomas come il vice Bastoni. Palla a Inzaghi.