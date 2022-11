Movimenti in casa Cremonese in vista del mercato di gennaio. La lista della spesa del diesse Giacchetta è molto ampia: secondo la Gazzetta dello Sport, i grigiorossi hanno messo nel mirino Shomurodov della Roma, Caputo della Samp e il turco Ilkhan del Torino, ma piacciono anche Lasagna e Henry del Verona. E in uscita? Attenzione alla situazione dei portieri: stando a quanto riferisce la rosea, Ionut Radu, dopo essere partito molto bene, ha perso il posto in favore di Carnesecchi e tornerà all'Inter.