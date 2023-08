Mercato finito con Pavard? Niente affatto. L'Inter, in queste ultime ore, potrebbe regalarsi un altro dono. Anzi, forse addirittura due. Entrambi a centrocampo, a patto che siano operazioni a costo zero. I nomi sono quelli di Maxime Lopez e di Tanguy Ndombele come conferma anche la Gazzetta dello Sport. "Lopez è il profilo che piace di più a Simone Inzaghi, un costruttore di gioco, un regista che sappia dare il cambio a Calhanoglu. Molto più centrale che mezzala - si legge -. Tanto che viene da domandarsi a quel punto che fine farà Asllani. E infatti, l’idea messa in piedi è quella di uno scambio tra l’albanese e il francese del Sassuolo. Lo scambio avrebbe una logica. Tecnica, perché non si esagera nel dire che tra Asllani e Inzaghi fin qui non è mai sbocciato l’amore. E non si sbaglia neppure a considerare che il centrocampista, pagato 14 milioni di euro un anno fa, avrebbe bisogno di giocare, per crescere e per non disperdere il proprio valore di mercato. L’operazione sarebbe a costo zero, scambio di prestiti".

Resterebbe, nel caso, ancora la lacuna di un mediano più fisico. Da qui l'idea Ndombele, l'anno scorso campione d'Italia col Napoli e tornato al Tottenham dopo il prestito. Ma i londinesi lo considerano in uscita, tant'è che era stato vicino al Genoa: no del francese, che evidentemente aspira ad altro. L'Inter? La Gazzetta non esclude il doppio colpo: Lopez più Ndombele. "Di sicuro, c’è la richiesta di Inzaghi di allungare di un elemento la rosa a centrocampo, per coprirsi il più possibile sulle rotazioni. Anche a costo di crearsi un problema per la lista della Champions League: l’Inter può iscrivere solo 23 giocatori anche per la prossima edizione del torneo. E dunque un nuovo arrivo senza cessione, oppure un doppio colpo a fronte di un’unica partenza, costringerebbe l’Inter a escludere un uomo dall’elenco Uefa", spiega la rosea.

