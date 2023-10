Ieri le prole di Romelu Lukaku hanno fatto tornare la memoria alla scorsa estate e, in particolare, alla telenovela della sua mancata permanenza all'Inter (RILEGGI QUI). Dichiarazioni che hanno lasciato intendere anche un certo condizionamento per la finale di Champions.

"Una dichiarazione che punta a togliersi qualche sassolino, dopo aver voltato le spalle all’Inter in extremis e aver flirtato con la Juventus. Anche se per Big Rom le cose non sono andate così, è evidente. Ed allora c’è curiosità per sapere la sua versione, quando avrà voglia di raccontarla davvero - scrive oggi la Gazzetta dello Sport -. Lukaku fa intendere che alla fine della scorsa stagione aveva già maturato l’idea di lasciare l’Inter, anche per il velo di amarezza che gli avevano creato alcune scelte di Inzaghi. Poi è arrivata la lunga trattativa con la Juve, la proposta dell’Al-Hilal e la firma con la Roma".