Romelu Lukaku decide di dire la sua, anche se non del tutto. Dal ritiro della Nazionale belga, l'ex attaccante dell'Inter oggi alla Roma viene interpellato sul tornado che lo ha visto protagonista questa estate, dove è passato dalla potenziale conferma in nerazzurro al flirt fallito con la Juventus fino all'approdo in extremis in giallorosso. Parlando in conferenza stampa in vista del match contro l'Austria, Lukaku risponde dettagliatamente alle domande dei cronisti: "La maggior parte della gente qui dentro mi conosce. Sapete che non mi piace girare intorno alle cose. Parlerò in tempo, ma se davvero dicessi cosa è successo l'estate scorsa, tutti sarebbero scioccati. Ci sono stati momenti in cui avrei potuto davvero esplodere, cinque anni fa probabilmente l'avrei fatto. Molto è stato detto e scritto su di me l'estate scorsa, e fra queste cose sono state dette molte cazzate. Ora mi sono concentrato su ciò che posso fare bene: giocare a calcio. Ho lavorato duramente tutta l'estate. Devo anche ringraziare Radja Nainggolan per aver contattato la Roma. Non parlo molto fuori dal campo. Questo non è il mio stile. Preferisco parlare sul campo. Ma a volte è anche positivo dire alla gente cosa è successo e cosa no. Penso che lo farò un giorno. Perché non adesso? Perché voglio concentrarmi sul calcio. Quando dico cose, le cose vengono portate fuori dal contesto. E non voglio. Voglio mantenermi su questa strada ora che sono in forma. ."

Lukaku poi aggiunge: "Sapevo perfettamente cosa sarebbe successo quest'estate. C'erano alcuni club in cui certamente non sarei andato. In definitiva, devi anche valutare ciò che è accaduto nel campo del calcio e personale negli ultimi anni e ho fatto la mia scelta al riguardo". In estate si è parlato anche dell'interesse dell'Al Hilal: "Sono stato onorato, ma dopo le conversazioni non ero ancora completamente convinto. Sono il più grande club del Medio Oriente e la competizione diventerà una delle più grandi del mondo, ma non volevo ancora lasciare l'Europa". C'è anche modo per Lukaku di tornare sulla finale di Champions League contro il Manchester City: "Le opportunità mancate? I primi giorni mi sentivo un po’ a disagio, ma la mia mente era spenta per quello che era successo nei giorni precedenti. Ne parlerò più tardi".

