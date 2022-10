L'attesa è finita, gli accertamenti di oggi hanno spazzato via i dubbi: Romelu Lukaku è pronto a tornare a disposizione dell'Inter. Lo assicura Gazzetta.it , precisando che il ritorno in gruppo del belga sarà graduale (tra oggi e domani, come anticipato dalla nostra redazione RILEGGI QUI ), ma al Franchi contro la Fiorentina Big Rom vuole essere almeno in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità.

Dopo gli approfonditi esami odierni alla coscia sinistra, domani mattina ad Appiano il 9 nerazzurro farà il punto della situazione con Inzaghi e lo staff medico per decidere quando potrà tornare ad allenarsi di nuovo con i compagni. "Quasi scontato, che inizi da domani o da giovedì, un inserimento graduale. Come il suo utilizzo in partita - si legge -. Se non ci saranno sorprese domani, dunque, Big Rom tornerà a essere convocato per la trasferta di sabato a Firenze, quando si siederà in panchina. Potrebbe poi essere titolare con il Viktoria Plzen, il match che può regalare ai nerazzurri l’accesso agli ottavi di Champions".