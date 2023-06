L'Inter resta l'unica opzione presa in considerazione da Romelu Lukaku per la prossima stagione. È questo - informa La Gazzetta dello Sport - quanto ribadito con fermezza dal bomber belga al Chelsea anche nelle ultime ore, nonostante le voci sul presunto interesse del Milan e l'ennesima ricca proposta arrivata dall'Arabia Saudita e prontamente rifiutata (si parla di 100 milioni di euro circa in tre anni messi sul piatto).

Big Rom ha rifilato un altro no anche alla nuova offerta arrivata dagli emissari della Saudi Pro League, in questi giorni di base a Londra: secondo la rosea, infatti, la prima proposta che gli era stata recapitata (25 milioni per due anni) è stata alzata oltre quota 30 e allungata di una stagione, ma senza abbattere la volonta di Lukaku di restare in Europa. Meglio se con la maglia nerazzurra addosso, perché Rom "si sentiva e si sente legato al club di viale della Liberazione e lo ha ribadito da tempo al Chelsea - si legge -. E anche quando gli è stato comunicato dai dirigenti dei Blues che la proposta avanzata dal d.s. Ausilio nel vertice di Londra degli scorsi giorni (altro prestito a una cifra ribassata rispetto alla scorsa stagione) non era accettabile, lui ha confermato che si aspetta un accordo tra i due club per restare alla Pinetina anche nel 2023-24".

Adesso la palla passa al club nerazzurro, chiamato a fare una mossa che Lukaku si aspetta. Per la Gazza appare "scontato che l'Inter qualcosa in più debba provare a fare. O almeno questo si aspetta il centravanti. Lui vuole l'Inter con tutto se stesso e adesso vuole che l'Inter gli dimostri quanto lo ritiene centrale nel suo progetto".

