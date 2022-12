Lautaro è già a Milano e oggi sosterrà la prima sgambata ad Appiano Gentile post Mondiale, ma intanto l'Inter continua ad essere trascinata da Edin Dzeko, in gol anche ieri nell'ultima amichevole, quella con il Sassuolo. "Oltre al gol nato da una curiosa serpentina di Bastoni, ha confermato di essere un eccellente compagno di ballo per chiunque stia in pista con lui - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Ad esempio, ha ribadito le possibilità di un attacco di pesi massimi in coppia con Romelu Lukaku: a Reggio Calabria avevano segnato entrambi, in questa Reggio, invece, a gioire è stato solo lui. Il pieno recupero fisico del belga, però, si intravede visto che Rom terrorizza come un tempo le difese nemiche, sia spalle alla porta sia in campo aperto: solo un residuo di ruggine e alcuni salvataggi disperati dei neroverdi gli hanno impedito la rete".