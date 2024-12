Dumfries, Dimarco, Mkhitaryan, Barella e Lautaro in campo dal primo minuto all'Olimpico di Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi dovrebbe optare per 5 cambi di formazione rispetto alla serata di Leverkusen.

Difesa confermata con il terzetto Bisseck, De Vrij e Bastoni visto il forfait annunciato di Acerbi da giorni. A centrocampo Calhanoglu in cabina di regia, Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Frattesi e Zielinski si riaccomodano in panchina. Sugli esterni tornano Dimarco e Dumfries con l'olandese che ha smaltito la febbre. In avanti con Thuram ci sarà Lautaro: si ricompone la ThuLa.

Probabile INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

