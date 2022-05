Non accennano a terminare le voci di mercato attorno a Lautaro Martinez , che però dal canto suo ribadisce a ogni intervista di voler restare all'Inter e ache all'Inter si trova benissimo. "Lautaro non è Lukaku , s’è capito. Lautaro non si presenterà nella sede del club, a un certo punto dell’estate, con i programmi societari già avviati, a chiedere la cessione dopo essersi messo in testa il Chelsea - sottolinea con forza la Gazzetta dello Sport -. Lautaro in viale della Liberazione è andato – con la compagna e la figlia – per firmare il rinnovo fino al 2026 . Lautaro vuole Milano, non ha percorsi paralleli che sta battendo. Si sente centrale nel club e centrato a livello di vita. Al punto che nel cuore della città ha persino scelto di vivere: ha abbandonato ormai qualche mese fa l’abitazione di City Life per vivere immerso nelle vie più famose della moda italiana".

Insomma, da parte sua nessuna intenzione di lasciare il nerazzurro al termine della stagione, come invece continuano a dire rumors provenienti dall'Italia e non solo, parlando di Premier League e Liga spagnola. Secondo la Gazzetta, impossibile cancellare qualsiasi discorso di mercato che lo riguarda, nonostante la ferrea volontà del Toro di non muoversi da Milano. Il motivo? L'Inter non sarebbe nelle condizioni di scartare a priori un'offerta monstre per il suo attaccante più prolifico. Però il club non vorrebbe proprio rinunciarci e così la dirigenza sta provando a trovare strade alternative al sacrificio. Una potrebbe essere quella di far fruttare il buon rendimento di alcuni giocatori in prestito come Pinamonti. "Non siamo al discorso Hakimi dello scorso maggio, con l’Inter molto convinta - anche per qualche comportamento non proprio irreprensibile del marocchino - di rinunciare al suo esterno. Qui l’Inter si immagina con Lautaro. Ha raggiunto un livello tale di maturità che ad Appiano non è sfuggita a nessuno: nei comportamenti, negli atteggiamenti, nelle reazioni ai momenti delicati. E anche nel peso specifico dentro lo spogliatoio, per certi versi inusuale per un ragazzo di 24 anni", si legge.

