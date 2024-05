Oltre 1200 dipendenti in tutto il mondo, distribuiti in quattro continenti e un portfolio da 177 miliardi di dollari in vari campi. Questa è, in estrema sintesi, Oaktree Capital Management, la nuova proprietà dell'Inter dopo l'escussione della maggioranza delle quote da Suning. La Gazzetta dello Sport illustra i nomi principali del fondo, a partire da uno dei fondatori oltre che guru del mondo degli investimenti: Howard Marks, la cui filosofia è nota e apprezzata in tutto il settore finanziario e i cui Memo vengono letti o ascoltati (podcast) come autentiche lezioni anche dai più esperti. Oggi è co-presidente insieme a Bruce Karsh, un altro dei fondatori che detiene una quota di minoranza dei Golden State Warriors. Con ogni probabilità non sarà nessuno dei due a occuparsi dell'Inter.

Chi invece si sta già occupando del club nerazzurro è invece Alejandro Cano, che ha firmato l'unica dichiarazione del fondo nel comunicato che ha ufficializzato l'acquisizione dell'Inter dopo il mancato rimborso del finanziamento a Suning. Toccherà probabilmente proprio a lui, assieme al team della divisione Global opportunities di cui è a capo per il continente europeo, gestire l'operatività dell'Inter. Spagnolo e attivo principalmente nella sede di Madrid, nel 2022 ha partecipato a un evento sul mondo del pallone organizzato dal Financial Times come esperto per un dibattito dal titolo: "Perché investire nel calcio?". Oltre a Cano, candidata a far parte del nuovo CdA è la britannica Katherine Ralph, specializzata dal punto di vista legale in ristrutturazioni e insolvenze. Entrambi parlano un ottimo italiano e hanno già incontrato il management dell'Inter.

In chiusura, accenno a un altro dei co-fondatori di Oaktree: Stephen Kaplan, che però dal 2016 si è ritagliato un ruolo come consulente. Nei suoi trascorsi, ha legato idealmente Oaktree allo sport soprattutto a titolo personale, investendo nel basket e nel calcio (co-presidente del DC United nella MLS, socio di minoranza dei Memphis Grizzlies nella NBA e co-proprietario dello Swansea City, seconda divisione inglese).