Il nome nuovo per il centrocampo dell'Inter è quello di Yunus Musah , elemento di lotta e di governo del Valencia, 20 anni da compiere fra 12 giorni e tanta voglia di emergere. Musah è nato a New York da genitori ghanesi, ma - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - i primi nove anni di vita li ha vissuti a Castelfranco Veneto, dove ha mosso anche i primi passi sui campi da calcio nel Giorgione Calcio 2000.

"Ha un contratto in scadenza nel 2026 e un valore di mercato di circa 20 milioni: il Mondiale potrebbe far lievitare il prezzo, per questo l’Inter ha deciso di muoversi in largo anticipo, ottenendo comunque il gradimento del giocatore, che sogna al più presto di fare il suo esordio in Champions League - si legge sulla rosea -. La trattativa è complessa, ma l’interessa dell’Inter è forte e chissà che non possa trasformarsi presto in qualcosa di più. Alle condizioni giuste e con una cessione nel reparto, l’Inter potrebbe provare anche tentare il blitz a gennaio, altrimenti se ne riparlerà la prossima estate".

Profilo molto interessante per tecnica e per età. A Londra è cresciuto nell'Academy dell'Arsenal, una sorta di certificato di qualità: l'Inter ha fiutato l'affare. "Dopo l’argentino Alcaraz, ecco un altro under 20 di talento e personalità nel mirino nerazzurro. Segno evidente di quella che sarà la strategia futura del club di Suning", spiega la Gazzetta.