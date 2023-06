Wilfred Gnonto sogna il ritorno in Italia, specie dopo la retrocessione del Leeds in Championship. La Juventus si è mossa tempo fa per rimpiazzare l'eventuale addio di Chiesa, ma alla finestra c'è anche l’Inter che ha chiesto informazioni per quello che sarebbe un ritorno dopo la scelta del ragazzo di giocarsi le sue carte a Zurigo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, comunque, "Gnonto all’Inter può essere una possibilità per l’ultimo periodo di mercato, quando i nerazzurri avranno centrato quelle che in questo momento sono considerate priorità (Frattesi e Lukaku) e soprattutto quando sarà stato ceduto (in prestito o a titolo definitivo) Correa. Ad oggi in viale della Liberazione per la sostituzione del Tucu si cercano profili con caratteristiche diverse (su tutti Balogun dell’Arsenal), ma Willy ha dalla sua la conoscenza dell’ambiente visto che ha vestito la maglia delle giovanili dell’Inter di tutte le categorie, fino all’Under-17: sarebbe un vero e proprio ritorno romantico", si legge.

Le squadre che si sono mosse concretamente però sono Everton e Friburgo: la richiesta del Leeds si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.

