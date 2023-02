"Tra De Vrij e l'Inter il dialogo è più disteso e fluido rispetto a quanto successo con Skriniar, anche perché lo slovacco aveva una proposta milionaria da parte del Psg, mentre Stefan un'offerta di quel tipo da top club non ce l'ha. Almeno in questo momento - scrive la rosea -. Sta valutando le richieste da parte di formazioni spagnole e inglesi, ma a Milano non ha mai nascosto di trovarsi bene. A renderlo perplesso, piuttosto, c'è l'attuale utilizzo".

Dopo il mancato rinnovo di Milan Skriniar , l'Inter vuole evitare di perdere a zero anche Stefan de Vrij al termine della stagione. Ecco perché, stando a quanto risulta a La Gazzetta dello Sport, in Viale della Liberazione si aspettano una risposta dal calciatore e dal suo entourage entro la fine di febbraio sulla proposta di prolungamento: sul piatto c'è un biennale alle stesse cifre attuali, ovvero quattro milioni netti a stagione più bonus .

In caso di fumata bianca (e con la conferma anche di Francesco Acerbi, per il quale si lavorerà abbassare la richiesta di 4 milioni della Lazio), il pacchetto arretrato dei centrali sarà considerato completo. Altrimenti l'Inter virarà con decisione su Chris Smalling che non ha ancora dato l'ok alla Roma per far scattare il rinnovo unilaterale. "Ecco perché l'Inter ha deciso di mettere fretta a De Vrij: non vuole farsi sfuggire il centrale inglese", chiosa il quotidiano.

