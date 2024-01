Inzaghi recupera due elementi. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, nella seduta di ieri, sia Bastoni che Dumfries hanno lavorato in gruppo e, quindi, sono da considerarsi totalmente a disposizione in vista della trasferta di Firenze. Bastoni aveva inizialmente ripreso a parte alla Pinetina per recuperare dall’affaticamento muscolare sofferto prima della finale con il Napoli, mentre Dumfries aveva saltato un allenamento dopo un permesso per motivi personali.

Ad ogni modo, Bastoni dovrebbe comunque partire dalla panchina per non rischiare nulla in vista della Juventus. A Firenze, invece, non ci saranno Barella e Calhanoglu, entrambi squalificati, scarnificando così il reparto di centrocampo. Il sardo ha lavorato in una seduta personalizzata per mirare la fatica in vista della Juve (QUI L'ANTICIPAZIONE ).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!