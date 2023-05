Nessun calo di tensione. In attesa della finale di Champions, Simone Inzaghi vuole tenere alta la concentrazione nelle partite che separano l'Inter dal duello col City. La prima è quella di domenica a Napoli contro i neo campioni d'Italia. E allora sono aperti i discorsi sulla formazione.

"Al Maradona toccherà ancora a Romelu Lukaku guidare l’attacco nerazzurro - spiega la Gazzetta dello Sport -. Il belga è tornato su ottimi livelli ed è quello che più di tutti ha qualcosa in più da giocarsi: non è un mistero, vuole restare all’Inter, convincere il club a far di tutto per rinnovare il prestito per poi trovare tra dodici mesi un’intesa definitiva per il trasferimento a Milano. Accanto a Romelu ci sarà Correa, altro che deve dimostrare qualcosa ma che non ha mai perso la fiducia di Inzaghi".

"In mezzo le scelte sembrano obbligate, ma c’è Gagliardini che potrebbe far tirare il fiato a uno tra Barella e Calhanoglu in vista della Coppa Italia con la Fiorentina. In regia al Maradona ci sarà Brozo, il cui impatto dalla panchina è stato devastante nel derby di Champions".

