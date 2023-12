Il 25 dicembre si avvicina e l'Inter ha già deciso quando fissare la cena di Natale. Come riporta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, il club nerazzurro ha scelto mercoledì 13 dicembre come giorno per la Christmas Dinner, esattamente nel day after dell'ultima serata della fase a gironi di Champions League contro la Real Sociedad.

Questa volta, però, non ci sarà il presidente Steven Zhang. Il numero uno del Biscione, nello stesso evento del 2018, aveva pronunciato la frase "È tempo di parlare di titoli", seguita poi dai fatti sotto le gestioni di Conte e Inzaghi.

