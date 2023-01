Le voci delle ultime settimane trovano conferma: Matteo Darmian resterà all'Inter fino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione successiva (come anticipato giorni fa dalla nostra redazione, LEGGI QUI ). L'accordo tra le parti era già stato abbozzato ormai da un po' ma adesso - riporta La Gazzetta dello Sport - è stato perfezionato: manca ormai solo l'ufficialità. Un dettaglio che arriverà nelle prossime ore.

"Non ci saranno sorprese né colpi di scena: il club ha voluto fortemente trattenere il trentatreenne di Legnano che anche quest'anno si è fatto sempre trovare pronto e in questo inizio 2023 ha soffiato il posto a un Dumfries non al 100% della condizione dopo il Mondiale. Stipendio ritoccato al ribasso rispetto agli attuali 3,2 milioni netti (grazie al Decreto Crescita) che peserà per il club meno di 4 milioni lordi", precisa la rosea.

