L'Inter proverà a prendere l'attaccante al discount, conferma stamane la Gazzetta dello Sport. La strategia, quando mancano sempre meno giorni alla fine del mercato, pare ormai tracciata: con 25-30 milioni di euro totali, Ausilio e Marotta dovranno portare a casa il centravanti e aggiungere il difensore mancante. Ecco perché per il reparto avanzato le attenzioni si stanno concentrando su Marko Arnautovic, il profilo migliore nel rapporto tra qualità e prezzo. Anche se, occorre precisarlo, nonostante l'austriaco spinga per il ritorno, ieri il ds rossoblu Giovanni Sartori è stato netto: "Arnautovic non è sul mercato. Ripeto: non è sul mercato. In realtà, si legge sulla rosea, una valutazione sul giocatore c’è: 15 milioni di euro, troppi per i nerazzurri che si sono spinti già a 8, compreso Stefano Sensi, sentendosi dire no.

In parallelo, in Viale della Liberazione stanno portando avanti l'opzione Mehdi Taremi: ieri, alcuni intermediari hanno lavorato ai fianchi i dirigenti sul Porto che valutano ancora 30 milioni di euro. Prezzo alto, ma non l'unica controindicazione perché nelle valutazioni sta pesando il fattore 'Coppa d’Asia' che renderebbe indisponibile l'iraniano tra gennaio e febbraio, mesi caldissimi per il calendario nerazzurro. Nello stesso tempo, però, i nerazzurri continuano a guardarsi attorno e presto busseranno in casa Bayern, società con cui hanno già completato l'affare Sommer, per Eric Maxim Choupo-Moting, tedesco naturalizzato camerunese, 34enne come Arnautovic, ma con maggiore esperienza internazionale, che sarà chiuso dall'arrivo di Harry Kane. Costo dieci milioni.