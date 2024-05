Con il comunicato di ieri mattina da parte di Oaktree, è partita ufficialmente l'Era americana dell'Inter. Nel pomeriggio, peraltro, primo summit tra la nuova proprietà, rappresentata dal manager Alejandro Cano e dal legale Katherine Ralph, e i due amministratori delegati nerazzurri, Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Come spiega la Gazzetta dello Sport, si è trattato non solo un passaggio formale, ma di un meeting in cui Oaktree ha voluto conoscere dalla voce dei dirigenti il modello di gestione e i programmi a breve termine. E contestualmente ha illustrato la propria visione, spingendo immediatamente sull'aumento dei ricavi per assicurare stabilità operativa e finanziaria. Concetto citato in maniera chiara nel comunicato.

Cano e Ralph saranno a Milano anche la prossima settimana: Oaktree ha espresso la propria soddisfazione per i risultati ottenuti in questi anni dall'Inter e intende essere fisicamente presente all'interno del club.

L'obiettivo è crescere ancora di più e ridurre ulteriormente i costi attraverso l'incremento dei ricavi dell'area commerciale e la conferma di quelli derivanti dai risultati sportivi. Come spiega la rosea, quest'ultimo passaggio è la miglior garanzia possibile per i tifosi dell'Inter, visto che il fondo non ha fretta. L'assemblea verrà convocata a inizio giugno per creare il nuovo CdA (quello vecchio è decaduto ieri). Mercato? Non cambierà nulla e si continuerà sul solco intrapreso da Ausilio e Marotta negli ultimi anni.