La missione di Samir Handanovic all'U-Power Stadium di Monza (RILEGGI QUI la nostra indiscrezione) è proiettata al futuro dell'Inter. Lo sloveno, oggi uomo radar per conto del club nerazzurro, ha voluto assistere da vicino alla sfida tra Monza e Roma - terminata 4-1 per i giallorossi - per osservare da vicino Michele Di Gregorio e Valentin Carboni, entrambi in campo con i brianzoli.

Se per il talento argentino si valutano i margini di crescita e la possibilità di riportarlo a casa (il classe 2005 è di proprietà dell'Inter, che valuterà la permanenza a Milano o un altro anno in prestito), continuano a piovere tante conferme anche sul portiere classe '97. Di Gregorio è infatti uno dei profili tenuti seriamente d'occhio dai nerazzurri per coprire le spalle a Yann Sommer e per prenderne poi l'eredità un domani, tenendo contro dell'età dello svizzero. DiGre "è uno dei portieri che i nerazzurri seguono con maggior interesse - assicura La Gazzetta dello Sport -. Su di lui, cresciuto proprio nel vivaio nerazzurro, c’è anche la Juventus. Gli occhi di Handanovic che lo segue di persona diranno a che punto sta la maturazione di Michele".

