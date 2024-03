Tappa all'U-Power Stadium per Samir Handanovic, ex capitano dell'Inter oggi uomo radar per conto del club nerazzurro. Lo sloveno è stato avvistato sulle tribune dello stadio di Monza, dove tra qualche minuto la formazione di Raffaele Palladino scenderà in campo per sfidare la Roma di Daniele De Rossi nella seconda gara di questo sabato della 27esima giornata di Serie A. Handanovic sarà spettatore speciale e interessato, in quanto la sua presenza in Brianza ha ovviamente un motivo ben preciso.

Sotto osservazione, infatti, ci sono soprattutto due giocatori della squadra biancorossa, vecchie conoscenze del pianeta Inter: uno è il portiere Michele Di Gregorio, che non ha mai nascosto di avere come idolo e punto di riferimento proprio Handanovic, e che è tornato nei radar del club di Viale della Liberazione stando alle ultime voci di mercato. L'altro è chiaramente Valentin Carboni, del quale si vogliono notare i progressi compiuti in questa stagione. Anche se in questo caso Handanovic dovrà pazientare perché l'argentino, fresco di convocazione in Nazionale, partirà dalla panchina.

