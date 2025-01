Si torna a parlare di mercato in casa Inter. Come al solito, basta una sconfitta per permettere a tante voci di tornare a galla, da quelle di "allarme" generale ai "mal di pancia" di qualche singolo.

In particolare, oggi la Gazzetta dello Sport parla della situazione relativa a Davide Frattesi, definito come "sempre più scontento" e desideroso di lasciare Milano. La situazione di non titolare non è più sopportata dall'azzurro che tanto piace a Roma e Tottenham. C'è già un prezzo: 45-50 milioni, non un euro in meno. "Fosse per lui, chiederebbe la cessione direttamente adesso e, se ciò non è avvenuto in forma ufficiale, è solo perché chi gli sta intorno lo ha invitato a riflettere ancora un po’. Più facile aspettare il mercato estivo", si legge.

Frattesi non è l'unico in odor di addio. Occhio anche a Kristjan Asllani. Secondo la Gazzetta, l'albanese è stato il peggiore della finale di Supercoppa e sono probabili i saluti a fine stagione anche per lui. I bonus sono finiti: "È vero che, avendo davanti uno come Calha, restano solo le briciole per ogni aspirante regista, ma le occasioni andrebbero sfruttate. Questo, poi, è già il terzo stop di Hakan in una stagione non fortunata, ma a Riad la differenza tra il titolare infortunato e la riserva è stata imbarazzante. È possibile che il buon Kristjan, bravissimo ragazzo soffocato dalle pressioni della maglia, possa d’estate guardare altrove".