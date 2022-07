Dopo dieci giorni di calma piatta, è arrivata una piccola scossa nella lunga telenovela legata a Paulo Dybala: secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter e il suo entourage sono tornati a parlarsi. E questa volta, è il giocatore argentino a mandare messaggi eloquenti: Paulo, dopo tanto attendere, adesso ha fretta di scegliere ed essere scelto. Nessun ultimatum ma un chiaro invito alla dirigenza nerazzurra di darsi una mossa. Un’immaginaria dead line è fissata in pochi giorni, entro la prossima settimana: in caso di tilt nelle trattative, tornerebbero prepotentemente in corsa la Roma e il Napoli. Il filo tra Dybala e l'Inter, comunque, non si è spezzato finora grazie alla diplomazia e alla forza dei rapporti. In primis quello che lega la Joya a Beppe Marotta e a Javier Zanetti, un ottimo messaggero argentino negli ultimi giorni.