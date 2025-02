Cancellare immediatamente il passo falso di Firenze e rilanciarsi proprio contro lo stesso avversario: questo l'obiettivo dell'Inter che ieri è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo il recupero di giovedì.

Seduta personalizzata per Dimarco e Correa: l'argentino è alle prese con il problema al polpaccio che lo tiene fermo da gennaio, mentre l’esterno azzurro è ancora debilitato dall’attacco febbrile che lo aveva colpito nelle scorse ore (a Firenze, dove è subentrato a partita in corso, non era al meglio).

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Inzaghi inizierà a ragionare sulla formazione da mandare in campo lunedì. Sicuramente out Dumfries, squalificato: al suo posto è pronto Darmian. Occhio alla difesa dove, oltre al rientro dal 1' di Pavard, potrebbe esserci anche quello di Acerbi. In mezzo al campo riecco Barella con Calhanoglu e probabilmente Zielinski. Mkhitaryan, partito dall’inizio nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions, pare aver bisogno di riposo.