Secondo la Gazzetta dello Sport, la rosa dell'Inter in questa stagione si è svalutata per 64 milioni. La cifra deriva dal valore calato in particolare di alcuni giocatori come Correa, Brozovic, Dumfries, Gosens e Asllani, passati da un totale di 150 milioni circa a quota 85.

Il flop maggiore riguarda l'argentino, arrivato a Milano per 30 milioni più bonus nell'estate 2021. "Il divorzio a fine stagione è inevitabile. Ma la valutazione si è dimezzata: ecco perché con ogni probabilità la cessione sarà in prestito - si legge -. Alla cessione è destinato anche Brozovic, il calciatore che più di ogni altro nell’organico si è allontanato dal rendimento di una stagione fa: allora ci si disperava per un rinnovo che faticava ad arrivare, ora è riserva e ai margini".