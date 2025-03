La Gazzetta dello Sport aggiorna sulle condizioni di De Vrij e Zalewski, gli ultimi due tornati a disposizione di Inzaghi: entrambi domani saranno in panchina, pronti a dare una mano.

La sosta - sottolinea la rosea - ha prodotto gli effetti sperati, perché l’emergenza in casa Inter è rientrata. Resta fuori Dumfries, che con il permesso del club svolgerà la prima fase del recupero nei Paesi Bassi. Anche Lautaro, ovviamente, non sarà a disposizione: con il passare delle ore cresce l’ottimismo in ottica derby di Coppa Italia, quando probabilmente sarà in panchina. Out anche Bastoni squalificato e Zielinski.

Per l'attacco di domani, Correa è il favorito per affiancare Thuram: il Tucu è decisamente avanti rispetto ad Arnautovic, anche in considerazione del fatto che l’argentino ha potuto sfruttare la sosta per allenarsi ad Appiano. Il dubbio più grande è in difesa: chi sarà il sostituto dello squalificato Bastoni? Inzaghi deve scegliere tra Bisseck e Carlos Augusto.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; PAvard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.