Da ieri l'Inter è entrata concretamente in modalità Mondiale, ma per Cristian Chivu c'è davvero poco tempo per incidere e, volendo, per cambiare a livello tattico. Andare in profondità, da questo punto di vista, richiede lavoro e cura dei dettagli, tutti accorgimenti che ora non è possibile tutelare. E allora - secondo la Gazzetta dello Sport - si proseguirà sul solco del 3-5-2, magari provando qualche piccolo ritocco nelle interpretazioni. In particolare per quanto riguarda esterni, mezzali e punte.

Ma Chivu dovrà agire soprattutto sulla testa di un gruppo svuotato dopo la batosta di Monaco. E allora in programma ci sono colloqui individuali con tutti i giocatori, soprattutto con lo zoccolo duro italiano reduce pure dal momento no della nazionale azzurra. L'intento è quello di arrivare a giocare questo Mondiale con la testa sgombra da cattivi pensieri, in modo da resettare la passata stagione e rilanciarsi nella nuova con rinnovate ambizioni.

A livello fisico, questo torneo va gestito un po' come trampolino per l'inizio della prossima stagione, cercando di evitare gli alti e bassi di condizione che hanno costellato quella scorsa.

In tal senso, una mano la potranno dare i due nuovi arrivati: Sucic e Luis Henrique. Il croato e il brasiliano porteranno freschezza e caratteristiche differenti da quelle presenti già in rosa. Anche questo servirà a voltare definitivamente pagina.