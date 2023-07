"C’è una piccola frenata da registrare sul fronte Sommer. Il portiere svizzero del Bayern è il rinforzo individuato dall’Inter per il post Onana: i dirigenti lo avrebbero voluto ad Appiano già lo scorso gennaio, a maggior ragione l’inseguimento si è riproposto adesso. Ma il club tedesco sta avendo difficoltà, anche in considerazione dei dubbi relativi alle condizioni fisiche di Neuer, a trovare un sostituto di Sommer sul mercato. E ieri l’ha comunicato all’Inter, in un contatto che i due club hanno avuto. È infatti fallita la trattativa con il Valencia per il georgiano Mamardashvili, l’erede designato. I bavaresi stanno valutando altri profili. Ma è chiaro che le tempistiche del Bayern non vadano molto d’accordo con le esigenze dei nerazzurri". Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Deluso Inzaghi che voleva almeno un portiere in più in vista della tournée giapponese, che a questo punto sarà affrontata con i soli Di Gennaro, Radu e Stankovic.

E spunta il nome di David De Gea, in quello che sarebbe una sorta di scambio clamoroso con Onana. "L’Inter ha chiesto al Bayern di risolvere la questione entro questo fine settimana. In soldoni: l’Inter vorrebbe chiudere entro questa domenica, al massimo per l’inizio della prossima settimana, l’acquisto di Sommer. Altrimenti, i dirigenti nerazzurri non escludono di prendere in considerazione altre strade - si legge -. Dall’Inghilterra rilanciano l’interesse per De Gea, ma la priorità ora è e resta Sommer, che convince sotto tutti i punti di vista. C’è già l’accordo economico con il giocatore, il sì è stato incassato da tempo. E con il Bayern non è neppure motivo di scontro il prezzo del cartellino: i rapporti tra i due club sono talmente buoni che i bavaresi si accontenterebbero di meno rispetto ai 6 milioni indicati dalla clausola sul contratto, che peraltro sarebbe persino scaduta. L’Inter vorrebbe spendere intorno ai 4 milioni di euro: è quella la cifra per cui si ragiona, non si andrà molto distante da quel numero".

E Trubin? Resta distanza con lo Shakhtar tra domanda (oltre 20 milioni) e offerta (10). "Ma la fiducia resta elevata. Anche perché il giocatore sta nel frattempo rifiutando tutti gli altri interessamenti. Anche un club arabo ha provato a convincerlo, ma lui ha occhi solo per l’Inter".

