Valentin Carboni è vicino al trasferimento al Genoa con la formula del prestito secco, senza diritto di riscatto. Come riportato da Tuttosport, l’accordo prevede bonus fino a un milione di euro per il club ligure, legati al minutaggio del giocatore: più sarà impiegato, maggiore sarà il riconoscimento economico da parte dell’Inter. L’obiettivo è permettere al giovane talento argentino di trovare continuità dopo un’annata difficile al Marsiglia, dove un grave infortunio (rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro) lo ha tenuto fermo per 250 giorni.

Il gol decisivo al Mondiale per club contro l’Urawa ha segnato la sua rinascita e l’Inter continua a puntare su di lui per il futuro. A Genova, città che ha visto sbocciare molti campioni, Carboni avrà l’occasione di mettersi in mostra, con l’obiettivo di tornare a Milano da giocatore affermato, in stile Nico Paz con il Real Madrid.

L’operazione, ormai in dirittura d’arrivo, potrebbe essere ufficializzata a breve, con l’agente Beppe Riso atteso in sede per la firma. L’affare conferma gli ottimi rapporti tra Inter e Genoa, e potrebbe preludere ad altri movimenti: piace il difensore belga De Winter, possibile obiettivo dei nerazzurri in caso di cessione di Bisseck o Pavard, qualora sfumasse Leoni del Parma.