Si fa complicata la strada per arrivare a Christopher Nkunku. Secondo il Corriere dello Sport, la posizione del giocatore al Chelsea è in bilico, ma i Blues vogliono 45-50 milioni per il cartellino e ad oggi non prendono in considerazione il prestito.

C'è anche un altro ostacolo, legato all'ingaggio: quello del francese supera i 6 milioni di euro. L'operazione è di conseguenza in stand-by, anche se la situazione dell'attacco resta fluida e legata a quel che accadrà a Taremi.