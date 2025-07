Adesso non sembrano esserci più dubbi: Il Galatasaray si è tirato fuori dalla corsa per Hakan Calhanoglu. Nonostante un incontro a Milano con la dirigenza dell’Inter, favorito dalla trattativa parallela per Victor Osimhen, tenuto nelle scorse ore, tra i due club non si è mai aperta una vera negoziazione: la richiesta iniziale di 40 milioni è trattabile, ma l’Inter non scende sotto i 30.

Calhanoglu non ha chiesto la cessione, e la società lo considera ancora centrale nel progetto. Il faccia a faccia tra il tecnico Chivu e il giocatore negli USA è stato un segnale distensivo, utile a ricomporre la frattura interna emersa dopo le dichiarazioni di Lautaro e Marotta. Tutto lascia dunque pensare a un appianamento delle rispettive divergenze in modo da poter continuare insieme per almeno un'altra stagione.