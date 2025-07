E' virtualmente conclusa l'operazione Valentin Carboni al Genoa in prestito secco. Per La Gazzetta dello Sport, era uno dei profili più graditi a Vieira per alzare l'asticella rispetto alla scorsa stagione.

Più verrà utilizzato, più saranno i benefici per il Grifone. L'Inter pagherà infatti un indennizzo a seconda del minutaggio del giocatore e in tutto potrebbe entrare nelle casse genoane un milione di euro. Vieira sembra intenzionato ad affidare a Carboni le chiavi della trequarti in un ipotetico 4-2-3-1.

Un'occasione d'oro anche per il giocatore, dopo un'annata sfortunata con il grave infortunio patito a Marsiglia in ottobre (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro).