Anche la Gazzetta dello Sport lo conferma: Buchanan sarà un giocatore dell'Inter molto presto, la strada è tracciata. Questione di giorni per la fumata bianca e le continue non convocazioni del canadese per gli impegni del Club Brugge sono la conferma totale dell'affare ormai in dirittura d'arrivo.

I tempi? Già dopo Capodanno, Buchanan dovrebbe essere ad Appiano a disposizione di Inzaghi in vista dell'impegno col Verona.. E sarà un acquisto a titolo definitivo, perché in termini contabili per gli affari all’estero il prestito con obbligo equivale appunto a un acquisto definitivo. Le parti sono vicine: 8 milioni più bonus l'offerta di Marotta, mentre la richiesta è più alta di un paio di milioni. Nulla di insormontabile. La partita si gioca sulle modalità di pagamento, arrivato anche l’ok di Zhang all’investimento.

Di fatto, l'Inter anticipa un colpo che comunque avrebbe fatto in estate: l'infortunio di Cuadrado ha semplicemente accelerato il processo. Una mossa che potrebbe anche valere come cautela per il discorso del rinnovo di Dumfries: l'accordo è ancora lontano.