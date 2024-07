Le prime amichevoli giocate dall'Inter hanno dato, tra le altre, un'indicazione forse più importante delle altre: la crescita continua di Yann Bisseck. Schierato puntualmente titolare da Simone Inzaghi in questi primi tre test, l'ex capitano dell'Under 21 tedesca si è distinto sempre per la precisione e la puntualità delle decisioni in fase difensiva e per l'intraprendenza nelle uscite palla al piede, facendo tutto nel modo giusto, come ricorda la Gazzetta dello Sport. Che spiega come ora l'ex Aarhus possa legittimamente ambire ad avere qualche opportunità in più da titolare.

Complice la pioggia di impegni stagionali, le rotazioni nerazzurre dovranno essere più sostenute, e in questo l’affidabilità di Bisseck sarà sicuramente un fattore in più, nell’alternanza che può avere con Benjamin Pavard. In più, Bisseck può rivelarsi un insperato jolly per sopperire alla ricerca del famoso nuovo terzo di sinistra, in quanto ha ricoperto quella posizione all’inizio della carriera e sarebbe a suo agio anche in quella zona di campo. Ed è una soluzione da non sottovalutare se dal mercato non dovesse arrivare nulla.

