I migliori undici in campo: mancano 180 minuti alla fine del campionato e non c'è più spazio per fare calcoli. Domani sera, alla Unipol Domus di Cagliari, Simone Inzaghi manderà con ogni probabilità in campo il suo once de gala per la sfida ai rossoblu. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, anche Alessandro Bastoni è completamente disponibile dopo il cammeo nei supplementari della finale di Coppa Italia. L'allenamento prima della partenza per la Sardegna ha fornito conferme a Simone Inzaghi: il gruppo ha lavorato bene prima del volo previsto nel tardo pomeriggio. Bastoni, in gruppo, non ha preoccupato lo staff e pare vicino alla maglia da titolare. Con Edin Dzeko che dovrebbe essere preferito a Joaquin Correa, l'Inter sfiderà Joao Pedro e compagni con l'undici tipo come non avveniva dal derby di andata di Coppa Italia dello scorso primo marzo.