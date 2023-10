"Se un limite c’è, oggi può essere letto nelle scarse rotazioni offensive: il ko di Arnautovic riduce le scelte di Inzaghi". La Gazzetta dello Sport oggi spiega come il club nerazzurro sia pronto a rinforzare l'organico di Inzaghi in vista del mercato di gennaio. In particolare, l'ieda è quella di mettere mano all'attacco, reparto che appare il più scoperto.

"L’Inter è stata netta nel non voler rivolgersi al mercato degli svincolati, in questa fase. Ma non si possono escludere a prescindere movimenti a gennaio, specie se la squadra continuerà a correre come sta facendo ora - si legge -. Dal Portogallo rimbalzano voci di un interesse per l’iraniano Mehdi Taremi. Ad oggi non ci sono conferme, ma è bene tenere in considerazione l’idea di un innesto ulteriore per Inzaghi. In fondo, quando è servito, la società nerazzurra ha sempre usato quella finestra".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!