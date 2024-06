Sarà una rosa di ventidue titolari quella di cui potrà disporre Simone Inzaghi la prossima stagione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico può essere più che soddisfatto del lavoro portato avanti dalla sua dirigenza che gli sta mettendo a disposizione alternative di pari livello ai titolari, proprio quello di cui ha bisogno l'allenatore considerando la lunghissima stagione che attende i campioni d'Italia.

L'acquisto di Martinez, ormai solo da ufficializzare dopo l'accordo trovato con il Genoa, è l'ultimo tassello di una serie di interventi che vanno proprio nella direzione di creare un roster di alto livello.

A oggi, in un'immaginaria finale di Champions, Inzaghi in panchina potrebbe portare con sé appunto Martinez come vice-Sommer; Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto in difesa; Frattesi, Asllani e Zielinski per la mediana; Buchanan e Taremi tra fascia e attacco.

Da risolvere solo un paio di nodi. Uno è quello relativo a Dumfries, in scadenza nel 2025: l'olandese, in caso di permanenza, continuerà ad alternarsi con Darmian. E poi per l'attacco resta da capire il futuro di Arnautovic: l'idea è quella di portare a Milano il più giovane Gudmundsson, reduce da una grande stagione nel Genoa.