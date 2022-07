"Solo una settimana fa Simone a Ferrara, dopo aver rimontato il Monaco, aveva altro a cui pensare. Diceva di spingere con fiducia per la buona riuscita dell’operazione Bremer : sapere che il brasiliano ora è in Usa con la Juve non aiuta il buonumore". Lo scrive la Gazzetta dello Sport all'indomani del ko dell'Inter nell'amichevole di Lens.

Inzaghi attende l'ultimo innesto, quello in difesa, per completare la rosa. "Il tecnico può, però, consolarsi con notizie apparentemente buone sul fronte Skriniar, assente a Lens solo per infortunio - si legge -. Inzaghi sa che con l’eventuale conferma di Milan e col trio titolare dietro rischia poco, ma ha ufficialmente chiesto un quarto centrale che rimpiazzi Ranocchia: bloccati in trattative più danarose, da Milenkovic a Demiral, per quella casella i dirigenti nerazzurri studiano ora una soluzione low cost. Nell’attesa, Inzaghi può consolarsi con il trasformista Darmian, ieri ancora difensore, e una mezzoretta da vero Mkhitaryan. Mentre le preoccupazioni rischiano di concentrarsi altrove: Lazaro sarà pure prestato a sinistra e il suo destino è lontano da Milano, ma misurare la differenza tra chi gioca in quella posizione e il ricordo del Perisic 2021-22 sta diventando una triste abitudine per i tifosi".