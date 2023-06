L'asse Milano-Londra si scalda. Il mercato sta entrando nella sua fase calda e l'Inter sta lavorando con il Chelsea su più piste per rinforzare la rosa della prossima stagione: oltre ai nomi di Cesar Azpilicueta e Romelu Lukaku, il Daily Mail butta nella mischia anche quello di Trevoh Chalobah. Il difensore classe '99 "deve ancora consolidare un posto in prima squadra nella formazione dei Blues e il suo futuro potrebbe essere altrove" scrive il tabloid inglese, che tiene viva l'ipotesi Biscione.

Per quanto riguarda l'esperto spagnolo, invece, il Daily Mail conferma che rescinderà il suo contratto con un anno d'anticipo per una nuova sfida. Anche se l'Inter non è l'unico club interessato, visto che "l'ex allenatore Tomas Tuchel sta monitorando la situazione anche in vista di portare Azpilicueta al Bayern Monaco", si legge ancora.

E infine c'è Big Rom, accostato anche al Milan che però - viene assicurato - non ha fatto un'offerta per l'attaccante belga che a Londra percepisce un ingaggio da 325.000 sterline a settimana.

