Nei prossimi giorni dovrebbe essere annunciato un nuovo ingresso tra i partner commerciali di FC Internazionale. E si tratterebbe di un partner di livello internazionale. Si tratta di Ria Money Transfer ("Ria"), tra i leader globali nel settore del trasferimento di denaro, che offre i propri servizi in oltre 435.000 sedi in oltre 160 Paesi. Fondata nel 1987, l'azienda è cresciuta da un unico negozio a New York City fino a diventare una delle più grandi società di trasferimento di denaro in tutto il mondo. Nel 2007 Ria è stata acquisita da Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), attiva nell'elaborazione di transazioni finanziarie elettroniche sicure. L'azienda ha più hub e uffici regionali in tutto il mondo, con la sua sede centrale situata in California, USA. La rete di Ria comprende banche, rivenditori e PMI, nonché canali digitali. Oltre ai servizi di trasferimento di denaro, Ria offre incassi di assegni, pagamento di fatture, cambio valuta e contenuti digitali prepagati in mercati selezionati.