In questi giorni l'agente Gordon Stipic è stato a Milano per affari e non solo. Ha visto il derby di ritorno di Champions League e si è interessato da vicino a due situazioni in tema Inter. Innanzitutto, ha fatto il punto con la dirigenza in merito al futuro di Valentino Lazaro, che ha recentemente accolto nella propria scuderia. Il Torino ha fatto sapere in tempi non sospetti di voler investire 4 milioni di euro per riscattare l'esterno austriaco (CLICCA QUI PER L'ANTICIPAZIONE), mentre l'accordo risalente alla scorsa estate è di 6 milioni. Tutto sarà più chiaro tra fine maggio e inizio giugno, quando anche il destino di Ivan Juric, principale sponsor dell'ex Hertha Berlino, sarà definito. In caso di permanenza dell'allenatore il club granata farà pervenire un'offerta ufficiale all'Inter, che dovrà valutare se concedere lo sconto per un calciatore che non rientra più nei piani tecnici. E al di là della cifra, monetizzare l'uscita di Lazaro sarebbe comunque una buona notizia.

Stipic ha fatto il punto ancche su Hakan Calhanoglu, benché ormai per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 sia tutto apparecchiato (CLICCA QUI PER L'ANTICIPAZIONE): 6 milioni netti a stagione per i prossimi 4 anni, il nero su bianco prima o subito dopo la finale di Istanbul dove lui sarà una sorta di padrone di casa, particolarmente atteso dalla popolazione locale. In seguito, a bocce ferme, l'annuncio ufficiale da parte dell'Inter.

