L'infortunio è ormai un brutto ricordo e il campo sta confermando quanto sia prezioso nello scacchiere di Ivan Juric. Valentino Lazaro è tornato a disposizione del Torino lo scorso 3 aprile, nel pareggio per 1-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, 35 minuti per mettersi alle spalle la rottura del legamento collaterale del ginocchio patita a metà gennaio contro lo Spezia. Uno stop che lo ha frenato ma non ha fatto cambiare idea al suo attuale club, che vorrebbe esercitare il diritto di riscatto e acquistare a titolo definitivo il cartellino del 27enne di Graz.

Il prezzo è stato deciso la scorsa estate con l'Inter, proprietaria del giocatore: 6 milioni di euro. Cifra che il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati vorrebbero modificare al ribasso, il classico sconticino per un calciatore ormai fuori dai piani della sua società. In linea di massima, i granata vorrebbero investire non più di 4 milioni di euro per un esterno sul quale i nerazzurri nell'estate 2019 investirono 20 milioni più 4 di bonus. Operazione non certo entusiasmante nelle valutazioni in Viale della Liberazione.

C'è bisogno di trattare e i tempi sono quasi maturi, un contatto tra le parti è infatti in agenda nei prossimi giorni per iniziare a intavolare un discorso che faccia tutti felici.